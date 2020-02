Lamezia, rubati mezzi agricoli della Cooperativa “Le Agricole”

LAMEZIA TERME – Furto ai danni della cooperativa “Le Agricole”, appartenente alla Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme di cui è presidente don Giacomo Panizza, parroco di frontiera, più volte nel mirino delle cosche per il suo impegno religioso e sociale. Persone non identificate, nella notte di domenica 22 febbraio, hanno rubato un trattore e una falciatrice oltre a varie attrezzature per la coltivazione e qualche sacco di concime.

A scoprire il furto sono stati i lavoratori della cooperativa che, al loro arrivo nel deposito dei mezzi, hanno trovato le porte scassinate. Immediatamente è stata presentata la denuncia alle forze dell’ordine.

“Come si fa a non indignarsi – ha affermato don Giacomo Panizza – quando per l’ennesima volta si diventa oggetto di attenzioni criminose? Il nostro percorso di opportunità di lavoro a favore dei soggetti più fragili è qualcosa che a distanza di 43 anni ci crea nuovamente danni, ma non ci impedirà di ripartire di nuovo tutti insieme”.