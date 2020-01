Lamezia, sabato manifestazione per l’anniversario dell’istituzione della città

LAMEZIA TERME – Identità e Grande Lamezia saranno le colonne portanti della manifestazione per l’anniversario della istituzione di Lamezia Terme il prossimo 4 gennaio 2020, nel Chiostro San Domenico, con inizio alle ore 9.30.

► Come Comitato Lamezia 4 gennaio insieme alla Rete delle Associazioni Culturali e Comitati Civici del Comprensorio Lametino, assegneremo il riconoscimento per il Personaggio Lametino dell’anno al prof. Francesco Caglioti, che nel corso del 2019 si è distinto a livello nazionale ed internazionale per i suoi studi e per le ricerche nel campo della storia dell’arte. Al prof. Francesco Caglioti verrà consegnato dal Sindaco di Lamezia Terme un’opera in bronzo del maestro Franco Cimino di Sambiase, raffigurante la mitica ninfa Ligea sulle bellissime monete ritrovate tra i reperti archeologici degli scavi di Terina, a Sant’Eufemia Vetere di Lamezia Terme.

Seguirà la presentazione da parte dell’avv. Francesco Bevilacqua che ha ideato e porta avanti il “Festival delle erranze e della filoxenia” Il nuovo volume del Prof. Vincenzo Villetta “Genti e Paesi del Comprensorio Lametino” che documenta la ricostruzione del paesaggio dei singoli Paesi attraverso i segni urbanistici, le tracce del passato e le testimonianze delle trasformazioni storiche che è la continuazione del volume presentato a giugno 2019 “Lamezia Terme e il suo comprensorio: una millenaria storia comune” che era la raccolta delle presentazioni dal 17 novembre al 22 dicembre 2018. Il volume sarà consegnato a tutti i rappresentanti istituzionali dei Comuni ed ai Rappresentanti delle Associazioni Culturali e dei Comitati Civici del Comprensorio Lametino presenti.

► Il presidente dell’Associazione Riviera dei Tramonti avv. Sergio Tomaino premierà la vincitrice del concorso “Itinerari turistico culturali attraverso i Comuni del Lametino’’ arch. Federica Rizzo, che esplicherà il significato del progetto che ha proposto e che ha vinto il premio.

► Il Consigliere regionale e socio onorario del Comitato 4 gennaio Tonino Scalzo interverrà sul “Progetto Grande Lamezia” quale possibilità di sviluppo dell’intero Comprensorio Lametino.

► Il Consigliere comunale di Curinga Pasquale Ferraro interverrà sul tema: “Il Progetto Grande Lamezia perii futuro”.

► Il sindaco di Lamezia Terme aw. Paolo Mascaro concluderà: “Il Progetto Grande Lamezia per lo sviluppo di Lamezia Terme e dell’intero Comprensorio”.