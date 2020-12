Lamezia, Semplicemente Natale: il Calendario dell’avvento Musicale

LAMEZIA TERME – È iniziato lo scorso 1 dicembre e durerà fino al 24, vigilia di Natale, la rappresentazione del “Calendario dell’avvento Musicale”, organizzato dalla rete di associazioni lametine Ambrosia, Dissonanze Studios e Liuto, con l’input dell’amministrazione comunale di Lamezia Terme.

L’idea diffusa attraverso i canali social del comune, è stata colta dal mondo dell’associazionismo ed inserita all’interno del programma delle manifestazioni “Semplicemente Natale”.

L’iniziativa prevede 24 esibizioni di musicisti ed artisti vari che, affacciati dalla finestra di un edificio privato disabitato, gentilmente messo a disposizione della famiglia Silvio Serrao, suoneranno le melodie classiche del periodo natalizio che accompagnerà l’attesa del Natale senza però, creare alcun tipo di assembramento.

La luce di una casa si illumina e la musica ben amplificata, improvvisamente irrompe su corso Numistrano di Nicastro, creando stupore e accendendo il gaio sorriso dei passanti, sempre nel pieno rispetto delle norme anti- contagio Covid 19.

Attraverso i canali social, i cittadini potranno godere dell’iniziativa restando comodamente seduti nelle proprie abitazioni.

Le esibizioni dureranno circa mezz’ora e non si svolgeranno mai al medesimo orario per evitare appunto, che la cittadinanza possa programmarne lo svolgimento.

Una carezza natalizia che accende i riflettori su un periodo che se pur nella piena tristezza e paura covid, porta con sé il bisogno di magia ed il desiderio di sognare.

La manifestazione trova sublime suggello nell’incontro tra diversi artisti lametini che, offriranno la propria professionalità per il benessere della collettività.

Ad iniziare è stato il maestro Luca Laganà della scuola Liuto, che ha con virtuosismi musicali incantato i lametini che hanno avuto la fortuna di passare sotto “quella finestra” proprio nel momento giusto. Ad esibirsi anche il musicista Giuseppe Andricciola ma saranno ancora tante le esibizioni di artisti apparteneti ad altre e diverse realtà artistiche lametine.