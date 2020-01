“Lamezia senza barriere”, venerdì presentazione del progetto Rotary Club Lamezia Terme

Lamezia Terme – Il Rotary Club Lamezia Terme presenterà venerdì 24 gennaio alle ore 17:30 il progetto “Lamezia senza barriere”. L’iniziativa, che avrà luogo nella sala dell’Associazione Lucky Friends in via Sebastiano Guzzi a Lamezia Terme, è stata patrocinata dal Comune di Lamezia Terme e sostenuta da numerose associazioni: Agesci, Lions, Soroptimist, Lucky friends, Unitalsi, Progetto Sud, Unione italiana sordomuti, Unione italiana ciechi ed ipovedenti.

L’incontro organizzato dal Rotary di Lamezia Terme consentirà di illustrare il progetto “Lamezia senza Barriere”, che si pone l’obiettivo di realizzare una mappatura delle barriere architettoniche presenti in città attraverso l’utilizzo dell’APP “No Barriere”. Per l’occasione sono previste alcune testimonianze molto significative.

Saranno presenti Natalia Majello Presidente del Rotary Club Lamezia, Paolo Mascaro Sindaco di Lamezia Terme, Cristiano Matarazzo Presidente Rotaract Lamezia Terme, Anna Moricca Presidente Lions Club Lamezia Terme, Anna Caterina Egeo Presidente Lions Club Lamezia Valle del Savuto, Concetta Giglio Presidente Soroptimist Lamezia Terme, Rosario Cortese Presidente Lucky Friends, Carlo Mercurio Presidente Unitalsi Lamezia Terme, Gisella Ferraro Responsabile di Zona Agesci Reventino.

Durante l’incontro sono previsti gli interventi di Giuseppe Mazzei Presidente Rotary Club Catanzaro, Giuseppe Trieste Presidente Fiaba (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche), Don Giacomo Panizza Comunità Progetto Sud, Gianluigi Melina responsabile settore accessibilità UICI di Catanzaro. L’evento sarà moderato dalla giornalista Luigina Pileggi redattrice della Gazzetta del Sud.