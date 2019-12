Lamezia, serata con “Respirare” di Saffioti e D’Elia lunedì 30 dicembre al Café Retrò

LAMEZIA TERME – Un appuntamento dedicato in particolare ai giovani lametini rientrati per le feste natalizie quello promosso da Antonio Saffioti e Salvatore D’Elia con la presentazione del loro libro “Respirare”, in programma lunedì prossimo 30 dicembre al Café Retro su Corso Numistrano a partire dalle 21.00

Durante la serata, sarà premiata la foto vincitrice del contest #respirarareaNatale, organizzato insieme alla social community Igerslameziaterme, che ha visto i lettori del libro scattare una foto accanto a simboli natalizi mostrando una copia del libro di Saffioti e D’Elia, uscito ad aprile scorso. La giuria del contest è composta dai due autori e da Pasquale Cerra.

La serata sarà animata da una performance musicale con protagoniste le canzoni e i cantanti che fanno da colonna sonora al libro e al percorso di Antonio. Già oltre cinquecento persone hanno scelto di sostenere il Centro Clinico NeMo Sud di Messina per la cura delle patologie neuromuscolari, acquistando il libro che racconta il percorso di Antonio Saffioti verso la scelta della tracheotomia e la battaglia quotidiana per la vita indipendente e l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità.