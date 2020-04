Lamezia, SIULP dona uova di Pasqua ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II”

LAMEZIA TERME – Compiere ogni utile iniziativa per avvicinare la figura del Poliziotto, quotidianamente impegnato a rendere in maniera responsabile un servizio alla comunità, alle nuove generazioni e specialmente ad i più piccoli che in questo momento stanno più soffrendo. Proprio in tale ottica, il SIULP Catanzarese, da sempre impegnato in azioni solidali sul territorio provinciale, nonostante il difficile periodo che sta affrontando il Paese a causa della Pandemia ha voluto far visita ai bambini ricoverati presso l’Ospedale di Lamezia Terme per donare loro un attimo di gioia ed un sorriso.

Ed infatti, proprio per tale motivo, nella giornata di ieri abbiamo donato uova di Pasqua al reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme e all’Angsa (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) di Catanzaro, consegnandole direttamente nelle mani della socia fondatrice Annamaria Lucchino.

L’iniziativa è stata possibile grazie la collaborazione tra il segretario di base del sindacato di Polizia SIULP di Lamezia Terme, Andrea Sirianni, e il titolare del Ristorante “Giardini del Novecento”, Fabio Ielapi, che gentilmente e generosamente offerto gratuitamente le uova pasquali.

Nelle foto il momento della consegna presso l’ospedale di Lamezia Terme alla presenza del Direttore Sanitario Dr. Antonio Gallucci , del Direttore dell’U.O.C. di Pediatria Dr.ssa Mimma Caloiero e della signora Lucchino Annamaria, socia dell’ANGSA di Catanzaro.