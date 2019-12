Lamezia, successo per il secondo appuntamento della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali” all’istituto Perri-Pitagora

LAMEZIA TERME – Bissato il successo al secondo appuntamento della “Kermesse d’inverno per specialità strumentali”, tenutosi il 12 dicembre 2019 nell’Auditorium dell’Istituto “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme. In questo secondo appuntamento, accolti dalla Dirigente Teresa Bevilacqua che ha dato il benvenuto al numerosissimo pubblico intervenuto, oltre un centinaio sono stati gli artisti in erba provenienti dalle scuole coinvolte appartenenti sia alla “Rete degli istituti ad indirizzo musicale” composta dall’Istituto Comprensivo “Maggiore-Perri”, dal “Nicotera-Costabile”, dal “Manzoni-Augruso” e dal Liceo Musicale “T. Campanella” , tutti coordinati dall’Associazione Culturale Animula rappresentata dal prof. Claudio Fittante, che dagli allievi degli istituti viciniori con un distinguo particolare per l’Istituto Comprensivo “Saverio Gatti”, Dirigente Dott.ssa Margherita Primavera, che con le esibizioni degli allievi frequentanti le classi di chitarra, pianoforte e flauto, hanno rafforzato il concetto di qualità già ampiamente dimostrato in tutte le esibizioni della serata.

Il primo appuntamento, tenutosi il 28 novembre nella sala dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Augruso”, aveva visto la presenza di oltre trentacinque esibizioni con sette istituti coinvolti per un totale di circa ottanta strumentisti, che, presentate dalla dirigente della Manzoni-Augruso, Dott.ssa Anna Primavera, hanno intrattenuto il pubblico per tutta la serata.

La Dott.ssa Teresa Bevilacqua e la Dirigente dell’Istituto Manzoni-Augruso, Dott.ssa Anna Primavera, presente in sala, hanno dato appuntamento al terzo incontro programmato nella Kermesse previsto per il 23 gennaio nei locali dell’Istituto Nicotera Costabile di Lamezia Terme – Sambiase. La serata è stata poi chiusa con l’ultima esibizione in scaletta dell’orchestra giovanile dell’Istituto “Perri-Pitagora”, magistralmente diretta dal M° Giuseppe Domenico Rotella, presentatrice d’eccezione per questa Kermesse la prof.ssa Rosa D’Audino.