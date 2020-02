Lamezia, tavola rotonda Acli Terra al “Tradizioni ed Eccellenze del Territorio”

Lamezia Terme – Un altro convegno si è svolto nell’ambito della manifestazione fieristica “Tradizioni ed Eccellenze del Territorio”, che si sta svolgendo presso l’area mercatale “Pino Cosentino” di Lamezia Terme. L’Acli Terra ha, infatti, promosso una tavola rotonda dal titolo “Agricoltura e Sviluppo locale: lavoro e innovazione. I distretti del cibo”. Ad intervenire sono stati, oltre al presidente Acli Terra Pino Campisi, il Sindaco Paolo Mascaro; Francesco Esposito presidente Gal dei due mari; Cosimo Cuomo esperto in sviluppo rurale; Romolo Piscioneri esperto di sviluppo aree interne; Adolfo Rossi esperto in processi di internazionalizzazione; Don Fabio Stanizzo direttore ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro. Oltre alle diverse testimonianze pervenute dal pubblico presente.

Nel corso del convegno, moderato da Massimo Mercuri, e’ stata rimarcata la necessità di rilanciare la cultura e la nascita dei Distretti del Cibo, strumenti di progettazione di sviluppo locale in rete che possono far dialogare tutti gli attori di promozione sociale, di presenze socio-istituzionali-imprenditoriali e far avanzare un nuovo modo di fare sviluppo e una nuova generazione di operatori economici.

Nasce da questa volontà anche una strategia finalizzata alla formulazione di nuovi progetti mirati, che dovranno coinvolgere i corpi intermedi e le associazioni professionali del comparto primario, dell’enogastronomia e dell’enoturismo.

Nel corso dell’incontro, il pubblico presente, ha potuto degustare alcune prelibatezze preparate dallo chef Emanuele Mancuso.