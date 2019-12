Lamezia Terme in nazionale con la gastronomia

LAMEZIA TERME – Lamezia Terme, con le sue tipicità gastronomiche, sbarca in nazionale su Padre Pio TV e Sky.

Domenica 29 dicembre alle ore 13:45 il programma televisivo “Turismo Verde”, condotto da Massimo Mercuri, dedica un ampio spazio a quelle che sono le tradizioni natalizie del territorio lametino.

Tra dolce e salato, i telespettatori potranno infatti assistere alla preparazione di leccornie tipiche che, durante il periodo natalizio, arricchiscono la nostra tavola.

La redazione del programma, per realizzare la puntata, ha interpellato la Proloco di Lamezia Terme e l’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi. Proprio alcune esperte di cucina, appartenenti alle due associazioni, hanno potuto dare sfogo alla loro maestria nel preparare, davanti le telecamere, le classiche crespelle, per passare poi ai dolci del periodo come i turdilli al vino, le crocette di fichi, la pignorata al miele, ecc.

Insomma, non ci resta di vedere questo gustoso servizio, domenica ore 13:45 su Padre Pio TV canale 145 del digitale terrestre e sul canale Sky 852.

All’insegna di una Lamezia positiva e che piace.