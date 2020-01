Lamezia, terzo appuntamento della seconda “Kermesse d’Inverno per specialità strumentali”

LAMEZIA TERME – Si terrà oggi, 23 gennaio 2020, il terzo appuntamento della seconda “Kermesse d’Inverno per specialità strumentali” organizzata dalla “Rete degli Istituti ad indirizzo musicale” coordinata dall’Associazione Culturale Animula, di cui, fanno parte gli Istituti Comprensivi “Maggiore-Perri”, “Nicotera-Costabile”, “Manzoni-Augruso” e il Liceo Musicale “T. Campanella”.

Questo terzo appuntamento si terrà nel teatro dell’Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile”, Dirigente Dott.ssa Maria Angela Bilotti, e vede la partecipazione di nove istituti provenienti dal territorio regionale per un totale di oltre un centinaio di artisti in erba che si esibiranno nel pomeriggio di domani a partire dalle ore 14:30. Si chiude così questa seconda edizione della “Kermesse d’inverno”, lasciando spazio alla quarta edizione della “rassegna di primavera” in programma per il 19 marzo 2020 nel teatro del Liceo Musicale “T. Campanella”, dedicata alle orchestra scolastiche della regione.