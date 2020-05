Lamezia, un grande programma culturale: verso un protocollo d’intesa tra gli eventi storicizzati lametini e l’Amministrazione comunale

LAMEZIA TERME – Presso la Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, si è svolto l’incontro delle undici Imprese e Associazioni lametine organizzatrici di eventi ammessi negli ultimi anni a finanziamento dall’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nell’ ambito dei bandi per Festival Storicizzati Nazionali e Internazionali, con il Sindaco Paolo Mascaro e gli assessori Giorgia Gargano (Cultura) e Luisa Vaccaro (Turismo e Spettacolo). All’incontro ha partecipato anche il vice sindaco Antonello Bevilacqua.

Francesco Pollice (Ama Calabria) e Ruggero Pegna (Show Net) hanno illustrato la proposta di progetto di un protocollo d’intesa tra tutte le Associazioni e Imprese della Città vincitrici dei suddetti bandi e il Comune, allo scopo di redigere un unico cartellone annuale comprendente tutti gli eventi finanziati da effettuare a Lamezia Terme.

Lo scopo è quello di creare una rete “Eventi Storicizzati Lamezia” che metta insieme la più ricca, variegata e prestigiosa programmazione di eventi culturali e di spettacolo dal vivo della Calabria, in modo da ottimizzare sinergicamente l’uso di strutture, la promozione, l’intercettazione di risorse, ogni strategia utile, e consentire al Comune l’accesso a finanziamenti di settore, potenziando e storicizzando ulteriormente l’offerta di tali eventi.

Tutti gli intervenuti hanno rimarcato l’importanza e l’eccezionalità del progetto per la Città, il suo comprensorio e per l’intera Regione, trattandosi di eventi e festival di alto spessore artistico-culturale e grande richiamo, organizzati da alcuni dei principali protagonisti della scena culturale regionale e nazionale, in alcuni casi pure rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria. Tutti hanno sottolineato il dato straordinario che vede Lamezia primeggiare per un autentico record di progetti che hanno superato le complesse selezioni, con ammissione ai finanziamenti regionali.

Tra questi ci sono eventi storici e prestigiosi come la Stagione di Ama Calabria, Fatti di Musica, Calabria Fest Tutta Italiana, Color Fest, Trame, Vacantiandu, TeatroP, Terra tra Due Mari, Musical in Tour, Cinema&Cinema, Lamezia International Film Fest, ecc.

Gli assessori Gargano e Vaccaro hanno confermato la loro sicura collaborazione, mentre Il sindaco Paolo Mascaro, esprimendo grande soddisfazione per l’importante iniziativa, ha garantito tutto il suo impegno per ogni azione e relazione utile in ambito regionale e nazionale, riservate a specifiche competenze comunali. Seguiranno la firma del protocollo per poter predisporre i cartelloni 2020 e 2021, anche in base alle misure governative anticoronavirus e alle linee della nuova giunta regionale.