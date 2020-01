Lamezia, venerdì incontro di approfondimento storico aIl’Istituto Comprensivo di S. Eufemia

LAMEZIA TERME – Giorno 17 gennaio, con inizio alle ore 9,00, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo di S. Eufemia Lamezia, si terrà un incontro di approfondimento storico, il primo atto di una serie di attività ed esperienze di conoscenza e ricerca sul campo relative al progetto “Un patrimonio da conoscere, un’identità da conquistare”; progetto inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola per l’area tematica “Ambiente e territorio”, destinato ad ampliare il curricula formativo delle classi quinte della primaria e prime della secondaria di primo grado, che prevede nella sua esplicazione formativa anche numerosi laboratori con artisti e creativi territoriali.

Introdotti dalla dirigente Fiorella Careri, alla presenza dell’assessore comunale per il turismo e il territorio Luisa Vaccaro, gli storici Italo Leone e Lucio Leone affronteranno un percorso di analisi centrato su alcuni beni culturali territoriali individuati seguendo il criterio della valenza storica, della loro maggiore vicinanza al centro abitato di S. Eufemia in cui è ubicata e opera la scuola nonché della loro significatività nel proporsi come matrice identitaria comune attraverso cui riconoscersi figli di un territorio.

I due noti storici lametini, si soffermeranno con il loro sguardo analitico sul Bastione di Malta, sull’Abbazia di S. Eufemia nonché sulla chiesa di S. Giovanni e sui resti dell’abitazione del Balì a S. Eufemia Vetere, sulle Torri costiere.

Alla prima uscita pubblica finalizzata allo sviluppo del progetto, coordinato dalle docenti referenti Teodolinda Coltellaro e Nadia Rocchino, parteciperanno gli alunni e gli insegnanti delle classi coinvolte; essi saranno i veri protagonisti del percorso educativo che vede il suo avvio attraverso una sostanziale introduzione alle radici storiche del territorio per meglio promuoverne lo studio e la conoscenza oltre a favorire la crescita dell’interesse necessario alla conquista del senso di appartenenza ad una comunità.