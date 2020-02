Lamezia, venerdì la fase finale provinciale del Premio Scuola Digitale

Lamezia Terme – Venerdì 7 febbraio, alle ore 15,00, presso la Sala “Napolitano” del Comune di Lamezia Terme, si terrà la fase finale provinciale del “PREMIO SCUOLA DIGITALE” per l’anno scolastico 2019/2020. Il Premio, voluto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intende promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale.

Sarà il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme, designato Scuola Polo per l’intera provincia di Catanzaro, per le competenze raggiunte nell’ambito del digitale, ad ospitare la manifestazione di premiazione provinciale. L’evento avrà luogo presso la sala “G. Napolitano” del Comune di Lamezia Terme grazie alla collaborazione e al patrocinio del Presidente della Terza Commissione Consiliare Avv. Giancarlo Nicotera da sempre attento alle problematiche scolastiche.

Aprirà i lavori la prof.ssa Teresa Goffredo, Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “Galilei”, cui seguiranno i saluti del Direttore Generale dell’USR Dott.ssa Maria Rita Calvosa. L’evento vedrà la presentazione dei progetti finalisti, per i quali sarà consegnata una targa, ed infine la premiazione dei due progetti vincitori.

I lavori svolti dagli studenti saranno giudicati da una Giuria d’eccellenza, che si pregerà anche della presenza della Dott.ssa Maria Rita Calvosa, del giornalista Rai, Riccardo Giacoia, e dell’editore Florindo Rubbettino.

Nell’ambito della manifestazione si svolgerà un momento di formazione in opening speech sul digitale nella scuola, indirizzato a docenti e studenti, tenuto dal prof. Luigi Filice, docente dell’Università della Calabria.

L’evento sarà allietato da intermezzi musicali eseguiti dall’Orchestra “Juvenilia” dell’ I. Comprensivo di Maida e si concluderà con un momento di convivialità.