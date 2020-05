Lamezia, Zaffina su scomparsa Chiarella: “Una perdita per la società calabrese”

LAMEZIA TERME – “La scomparsa del Professore Egidio Chiarella lascia una vuoto nel panorama politico e sociale dell’intera Regione Calabria. Persone colta e sapiente per lunghi anni è stato un interprete autorevole delle esigenze delle fasce più deboli ed emarginate della nostra comunità.

Proveniente dal mondo della scuola, ha scelto di abitare nella Città di Lamezia, dove più volte è stato Consigliere comunale; ha profuso le sue energie migliori negli anni di impegno come Consigliere Regionale, raggiungendo obiettivi ottimali nella legislazione sul volontariato e sulle politiche sociali. Sempre aperto al dialogo, disponibile e garbato, affidabile e battagliero.

La sua assenza è una perdita per la società calabrese, credo di esprimere la tristezza di tanti per la sua scomparsa. Un abbraccio alla sua famiglia”.

Pino Zaffina – Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme