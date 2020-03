Lamza, il Liceo Scientifico “Galilei” commemora la morte di Manuela Perroni Berto

LAMEZIA TERME – Il Liceo Scientifico Galilei di Lamezia Terme grazie al gemellaggio con il Liceo Berto di Mogliano Veneto ha ricordato la morte della moglie Manuela Perroni dello scrittore Giuseppe Berto .

La Perroni è stata socia fondatrice insieme a Cesare De Michelis ,Lucio Verbeni e Diego Bottancin,con i Comuni di Mogliano Veneto e Ricadi, del Premio Letterario dedicato allo scrittore Berto nato a Mogliano nel 1914 .

La dirigente Teresa Goffredo ricorda la signora Berto come una persona gentile e accogliente,che ha risposto alle domande degli studenti e ha illustrandogli i suoi libri e i suoi ricordi .

L’Associazione Culturale Berto nel 2014 grazie all ‘Assessore alla Cultura Prof. Mario Caligiuri ,all ‘Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha celebrato il centenario della nascita del grande scrittore.

Si auspica che gli studenti possano continuare a conoscere la grande opera dello scrittore Giuseppe Berto .

La figlia Antonia ha aperto le porte della sua casa di Ricadi allestendo una mostra fotografica in ricordo dello scrittore,affinché la sua memoria sia sempre viva con le sue opere .

Gabriella Di Varano