Lamzia, presentato il Progetto Ricicletta: si separa, si raccoglie, si vince

LAMEZIA TERME – È stato presentato stamattina, nei locali Ecosistem, comparto 11 dell’area industriale di Lamezia Terme, il Progetto Ricicletta, iniziativa promossa dalla stessa Ecosistem e del Consorzio CIAL a cui hanno aderito diversi istituti scolastici della città, in particolare l’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora”, l’Istituto Comprensivo “Nicotera-Costabile”, l’Istituto Tecnico Economico “V. De Fazio” e l’Istituto Comprensivo “S. Eufemia Lamezia”.

Il progetto prevede fino a giugno 2020 la raccolta di alluminio (lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, bombolette spray ed anche il foglio sottile) da parte degli studenti presso i loro istituti per il recupero e il successivo riciclo garantito da CIAL.

Le scuole fornite di adeguati “mastelli” per la raccolta saranno premiate con contributi economici, borracce per l’acqua e ad ogni istituto sarà consegnata una “Ricicletta”, la city bike di CIAL realizzata con l’equivalente di 800 lattine riciclate.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, l’assessore all’ambiente del comune di Lamezia, Franco Dattilo, Gennaro Galdo, referente per CIAL dei progetti di comunicazione locale, l’amministratore delegato Ecosistem Salvatore Mazzotta e i dirigenti degli istituti coinvolti nell’iniziativa.