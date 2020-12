L’Associazione Valentia lancia un nuovo progetto in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria

VIBO VALENTIA – L’Associazione “Valentia”, nota realtà sociale nata nel vibonese, ampliatasi ormai in varie regioni d’Italia, insieme al suo cospicuo numero di associati, ha da poco partorito un’idea innovativa in vista delle prossime elezioni regionali in Calabria.

Il fine – sostiene la compagine – è quello di dare voce a chi non ce l’ha, ai cittadini, a chi crede in un territorio migliore, un luogo dove valga la pena restare, formare una famiglia, viverci.

È bene che una volta per tutte si vinca la diaspora calabrese, la fuga di cervelli, che per anni ha attanagliato la nostra fulgida e amara terra.

Dobbiamo renderci utili, attivarci nel sociale, dare sempre il nostro piccolo grande contributo. Non bisogna mai restare inerti, convincendoci che le cose non potranno cambiare mai. L’idea dell’Associazione, capitanata da Anthony Lo Bianco, è quella di fare rete, sentire la “vox populi”, il malcontento, quello che ogni persona sogna e spera per il futuro del proprio territorio.

Redigeremo un vero e proprio documento – asseriscono i ragazzi della “Valentia”- nel quale saranno raccolte tutte le proposte dei cittadini atte a migliorare il territorio calabrese, finito sempre più nel dimenticatoio.

L’Associazione Valentia – ci tiene a precisare il Presidente Lo Bianco – **non ha nella maniera più assoluta ambizioni politiche o propagandistiche. Noi metteremo a disposizione di tutti i candidati alla presidenza della regione questa sorta di programma, contenente le varie richieste di imprenditori, professionisti, commercianti, associazioni di categoria, giovani, studenti, lavoratori di ogni genere, e tutti coloro i quali vogliano dare il proprio sostegno, la propria idea di vero cambiamento: quello che ogni persona, immedesimandosi nella figura di governatore o amministratore, farebbe per migliorare la Calabria.

Abbiamo deciso – aggiunge il sodalizio vibonese – di dare un nome a questo progetto che riteniamo essere molto importante. Un titolo che sia altisonante, ma al contempo che smuova le menti dei calabresi, troppo spesso retrive al cambiamento, assuefatte, convinte che la politica sana e trasparente non potrà mai esistere.

Il progetto prende il nome di “ La Calabria che Sogniamo”. Questo vuole essere un manifesto, una piattaforma programmatica con il precipuo scopo di creare un progetto politico, una lista da approntare in vista del ritorno alle urne nella regione più martoriata e disagiata del nostro Paese.

Ogni cittadino che intenda aderire a questa iniziativa – concludono i ragazzi dell’Associazione “Valentia” – potrà inviarci le proprie proposte all’indirizzo email: lacalabriachesogniamo@associazionevalentia.it, o compilare il form sul nostro sito associazionevalentia.it. Tali proposte, una volta vagliate, verrano inserite in anonimato in questo programma.