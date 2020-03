Lavori agricoli in area golena, una denuncia a Cirò

CIRÒ – Stava eseguendo abusivamente lavori agricoli in un’area golenale nel torrente Lipuda a Cirò. Un uomo è stato denunciato per occupazione di terreno demaniale e modifica dello stato dei luoghi dai carabinieri forestali che hanno sequestrato l’area.

I militari, nel corso di un controllo hanno sorpreso un imprenditore cinquantatreenne mentre piantava alberi di eucaliptus in un’area golenale del torrente Lipuda in località Ponta – Sant’Anastasia, appartenente al catasto fluviale. Nel terreno, inoltre, erano stati eseguiti da pochi giorni movimenti di terra e la messa a dimora di piante di ulivo con la realizzazione di una recinzione. Sembra che la persona denunciata avesse finanche acquistato il possesso dell’area che è censita in catasto come demaniale, essendo limitrofa al letto di magra del corso d’acqua. Non è stato, però, esibito alcun titolo che potesse dare diritto all’esecuzione dei lavori.

Sono in corso ulteriori accertamenti.