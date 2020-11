Lavoro, Camera di Commercio Crotone: solidarietà alla Datel

CROTONE – La Camera di commercio di Crotone, in una nota, “esprime la propria solidarietà ai lavoratori della Datel e alle loro famiglie in questo momento di particolare ansia per le sorti dell’azienda”. Al contempo, l’Ente camerale intende “esprimere sostegno alla proprietà per la particolare criticità della vita dell’azienda”.

“Purtroppo – è scritto in una nota – il fenomeno della delocalizzazione che inizialmente coinvolgeva solo le fabbriche, oggi riguarda anche le attività di servizi. Per un’azienda che ha sede in Italia è difficile competere con imprese localizzate in Paesi che offrono condizioni molto vantaggiose. Ad ogni modo, la Camera di commercio auspica che la crisi rientri e l’attività dell’azienda possa riprendere al più presto nella normalità. Al contempo, l’apprensione che la vicenda Datel sta generando sul territorio, induce a compiere una seria riflessione sul sistema socioeconomico del territorio. Infatti, nonostante la chiusura delle fabbriche risalga ormai a circa trent’anni fa, le istituzioni non sono riuscite a tracciare una nuova identità per la provincia di Crotone. L’economia di Crotone ruota intorno ad una grande realtà che fa servizio di call center e che ha garantito lavoro a migliaia di dipendenti sostenendo spesso famiglie che, altrimenti, non avrebbero avuto altra fonte di sostentamento. Tuttavia, l’attività di call center in altri territori è complementare a realtà produttive di tipo industriale o ad altri settori che vengono contestualmente sviluppati, e non costituisce, come da noi, una delle poche alternative alla disoccupazione o all’emigrazione per tanti giovani, dei quali molti, laureati. E’ impensabile che il sistema socio-economico di una provincia si regga sulle spalle di una sola grande azienda”.

“Ecco perché – conclude la nota – come in ogni momento di crisi, è auspicabile che anche la situazione presente porti a riflettere sugli errori del passato e induca ad agire con senso di responsabilità e sinergia istituzionale, dal livello locale a quello regionale e nazionale, per individuare e implementare delle valide ed efficaci politiche di sviluppo per la provincia di Crotone”.