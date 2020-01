Legale Prefetto Cosenza: “Risposto a gip”

COSENZA – “La dottoressa Galeone ha reso la propria versione dei fatti con assoluta limpidità, coerenza e tranquillità. Ora aspettiamo le determinazioni del giudice al quale abbiamo chiesto di rivedere la sua determinazione in ordine anche alla misura”. Lo ha detto l’avvocato Franco Sammarco, difensore dell’ex prefetto di Cosenza Paola Galeone – ai domiciliari con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità – alla fine dell’interrogatorio di garanzia dinnanzi al gip. “Non posso rivelare particolari – ha aggiunto – ma in ogni caso è stata fornita una versione realistica dei fatti e a breve saprete, quando sarà possibile sapere. Della Falcone (l’imprenditrice Cinzia Falcone che l’ha accusata, ndr) ha parlato in termini di assoluta cordialità. La dott.ssa Galeone non sta benissimo perché è un prefetto che si trova in questo momento nella situazione che conoscete, peraltro con una particolare attenzione degli organi di informazione, anche fuori regione, direi anche un po’ innaturale, però si difende”.