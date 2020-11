LAMEZIA TERME – Dal 16 al 21 novembre torna in tutta Italia “Libriamoci“, giornate di lettura nelle scuole per coinvolgere con slancio e passione tutti coloro che amano la lettura.

Libriamoci invita a organizzare giornate di lettura sia in presenza che online ,tutte le scuole di ogni ordine e grado.

IL progetto è promosso dal Ministero per i beni culturali e per il Turismo,attraverso il Centro per il libro e la lettura dal Ministero dell’ Istruzione-Direzione generale per lo studente,L’ inclusione e l’orientamento scolastico.

Gli studenti del Liceo Galilei di Lamezia parteciperanno a questa iniziativa fortemente sentita dalla Dirigente Teresa Goffredo,che incoraggia i ragazzi a riscoprire il piacere della lettura durante questa situazione di crisi.

Gli studenti si incontreranno in aule virtuali e leggeranno brani di autori scelti da loro .

Attenzione è dedicata all’autore Gianni Rodari ,poiché quest’anno ricorre il centenario della nascita.

All’evento sono state invitate le scuole medie per condividere un importate momento culturale,l’amore per i libri e l’abitudine alla lettura.

Gabriella Di Varano