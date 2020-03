L’Istituto Aletti dona igienizzante realizzato artigianalmente al Comune di Trebisacce

TREBISACCE – Gli studenti dell’Istituto Aletti – Corso ITI Biotecnologia Ambientale hanno fatto dono all’Amministrazione comunale di Trebisacce e a diversi uffici presenti nella Casa comunale di un prodotto igienizzante per le mani realizzato artigianalmente

all’interno dei locali del prestigioso istituto d’istruzione.

L’igienizzante, che è stato prodotto dagli studenti, seguendo il protocollo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, è composto da acqua ossigenata, etanolo al 96%, glicerina e oli essenziali; verrà utilizzato, nell’ambito delle misure a contrasto con la diffusione del Coronavirus, per potenziare le procedure igieniche in atto all’interno de Municipio comunale.

Il sindaco di Trebiscce, Avv. Franco Mundo, e l’Assessore alla Sanità Pino Campanella, hanno ringraziato gli studenti della Classe IV A, la Prof.ssa Anna Salerno, Responsabile del progetto, la vice preside Prof.ssa Mirella Franco e la Dirigente Prof.ssa Marilena Viggiano,

per il gradito dono, che conferma la sinergia e gli ottimi rapporti che intercorrono tra il Comune di Trebisacce e l’Istituto Aletti, eccellenza del territorio, sempre al passo con i tempi e presente sul territorio, tanto da dare la propria disponibilità a produrre e distribuire tale igienizzante su più vasta scala.