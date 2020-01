L’Orchestra Filarmonica della Calabria apre la stagione sinfonica del Teatro Politema di Catanzaro

CATANZARO – Il concerto dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia aprirà sabato 18 gennaio la stagione sinfonica del Teatro Politema di Catanzaro.

Assieme ai musicisti dell’Orchestra calabrese si esibiranno tre musicisti affermati a livello internazionale: la pianista Young Hyun Cho, la violinista Elisabeth Kropfitsch e la violoncellista Meehae Ryo. Special guest della serata il produttore discografico e scrittore Giulio Rapetti, in arte Mogol, autore di musica leggera, che, nell’occasione, sarà protagonista di un workshop per i ragazzi del conservatorio Tchaikovsky. La serata sarà condotta da Veronica Maya.

L’iniziativa, è detto in un comunicato, consentirà di fare conoscere l’offerta didattica e formativa dell’istituzione musicale Tchaikovsky con momenti formativi, informativi ed eventi.