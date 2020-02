Lunedì presentazione delle iniziative per celebrare i 50 anni del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza

COSENZA – Il 17 febbraio 2020 alle ore 11.30, presso l’Aula Magna del Conservatorio di Cosenza (via Portapiana), si terrà l’Incontro con la Stampa per la presentazione delle iniziative per celebrare i 50 anni del Conservatorio.

Si tratta di una vasta e significativa serie di iniziative, in sinergia tra ospiti d’eccellenza, professionalità interne e studenti – volte a fare emergere la crescita del Conservatorio cosentino in questi anni, per numero di studenti iscritti, per la qualità e l’ampia offerta dei percorsi didattici formativi, per la ricchezza e la varietà dell’attività di produzione, per l’impegno nell’ambito della ricerca e dell’internazionalizzazione.

Da febbraio ad ott0bre si svilupperanno oltre 60 iniziative. Una corposa attività che coinvolge l’intero Istituto: i Dipartimenti, oltre 50 docenti, e centinaia di studenti che si esprimeranno attraverso l’Orchestra Sinfonica, l’Orchestra di fiati, L’Orchestra barocca, l’Orchestra Jazz, L’Orchestra ritmico-sinfonica, l’Orchestra di musica Tradizionale, il Laboratorio di Musica Contemporanea, infine vari solisti e Ensemble di musica da camera.

Inoltre, tra i numerosi appuntamenti in cartellone, si evidenziano: la messa in scena de La Medium, opera drammatica di Giancarlo Menotti, la Settimana Beethoveniana dedicata al 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, la IV edizione di ImprovvisaMente, con ospiti il batterista Ettore Fioravanti e la poetessa Silvana Kühtz, la VI edizione della Settimana di Musica Antica con ospite Alberto Allegrezza, la II edizione della Settimana Organistica nella Cattedrale di Cosenza con ospiti James Higdon, Michael Bauer, Daniel Zaretsky, Edoardo Bellotti, la IV edizione di Solfeggiare Oggi – Convegno di studi sulla Teoria Musicale, la II edizione del Festival di Percussioni con ospiti Jean Luc Rimey, Stefano Baldoni e Giovanni Imparato, la XII edizione del Concorso Internazionale di Arpa “Marcel Tournier”.

Il tutto prenderà il via il 21 febbraio p.v., alle ore 20:45, con l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020, presso il TAU – Teatro Auditorium dell’Università della Calabria.

L’evento metterà in primo piano gli studenti del Conservatorio. Quelli attuali, che si esibiranno con l’orchestra sinfonica del Conservatorio; quelli che durante questi cinquant’anni hanno studiato nel nostro Conservatorio raggiungendo significativi traguardi, sia in ambito musicale che in altre importanti carriere professionali. Infatti, sarà ospite eccellente della serata il Prof. Eugenio Gaudio, Magnifico Rettore dell’Università La Sapienza di Roma, uno dei primi studenti ad iniziare gli studi musicali nel Conservatorio Giacomantonio, nell’anno della sua istituzione.

Un incontro tra passato e presente, che vuole porre le basi per le prospettive future dei prossimi cinquant’anni.