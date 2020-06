Maltrattamenti e violenza a ex, divieto di avvicinamento per dirigente Asp Cosenza

COSENZA – Un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex compagna è stato emesso nei confronti di un dirigente medico dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza con precedenti di polizia per episodi avvenuti nell’ospedale di Cetraro e negli uffici dell’Asp a Cosenza. La misura, disposta dal Gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura, è stata eseguita dai carabinieri di Mendicino.

Il provvedimento è scaturito a seguito di una denuncia/querela presentata dalla donna che aveva avuto una breve relazione sentimentale con il professionista, per violenza e maltrattamenti subiti alla presenza della loro figlioletta di pochi mesi. Le indagini condotte dai militari di Rende hanno permesso di acquisire tutti gli elementi necessari per la richiesta e l’ottenimento della misura.