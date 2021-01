Manutenzione delle strade interpoderali: l’intervento del Consorzio Bonifica di Catanzaro nel comune di Soveria Simeri

CATANZARO – Un piano complessivo di interventi sulle strade interpoderali rurali a

uso pubblico e sui fossi di scolo delle acque meteoriche del

comprensorio consortile è il programma che sta portando avanti il

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese con i propri mezzi e maestranze

d’intesa con le Amministrazioni Comunali. L’ultimo intervento nel Comune

di Soveria Simeri dove vi è stata la pulizia di una strada con lo

sfalcio dell’erba con il mezzo consortile trinciante e il ripristino del

fosso laterale. “Sono interventi continui e costanti che effettuiamo–

commenta il presidente del Consorzio Fabio Borrello – che servono

innanzitutto a migliorare la viabilità rurale, lo scolo delle acque e a

prevenire le situazioni di pericolo preparando il territorio a

rispondere in modo positivo alle piogge. Questo tipo di interventi

permettono anche agli agricoltori di recarsi in sicurezza nei propri

fondi agricoli per la raccolta dei prodotti. E’ un lavoro articolato ma

costante – continua Borrello – che raccoglie le segnalazione sia dei

comuni che dei consorziati, che va nella direzione di preservare

l’accessibilità dei territori di conservare e migliorare la viabilità

minore, di contribuire a riorganizzare il territorio al fine di

conservare i luoghi identitari e recuperare abbandonate, di promuovere

lo sviluppo economico e turistico delle aree interne e di creare le

condizioni di permanenza sul territorio delle attività economiche

agricole, e quindi dello svolgimento delle operazioni di cura del

territorio. Il lavoro di pulizia e manutenzione dei fossi è fondamentale

– aggiunge – perché permette il deflusso delle acque. Spesso –conclude

– si tratta di interventi che mantengono il più possibile anche la

vegetazione ripariale esistente, così da assicurare il ruolo ecologico e

protettivo.