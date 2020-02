Mara Tramontana Brazilian Notes 4tet all’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Si terrà sabato 15 febbraio alle h 18,00 presso l’Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria presieduta dalla dott.ssa Silvana Velonà, il concerto del Maria TRAMONTANA Brazilian 4et. La voce di Maria TRAMONTANA, accompagnata da Ferruccio MESSINESE (piano), Filippo SCICCHITANO (duoble bass) ed Alessandro BENINCASA (drums), in un repertorio dedicato alla musica brasiliana.

Maria TRAMONTANA – Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza si è diplomata in flauto presso il Conservatorio Boccherini di Lucca. Abilitata alla professione di avvocato, coltiva da sempre la sua vocazione per il canto. Dal 2009 al 2018 è la voce del New Wave Duo e si dedica allo studio della voce, grazie a seminari di approfondimento seguiti con maestri del settore. Ha all’attivo una produzione discografica dal titolo “Universi Impossibili”, incisa col New Wave Duo, e numerose collaborazioni artistiche, tra cui quella di respiro internazionale col M° Christianne Neves, pianista, compositrice, polistrumentista e arrangiatrice di San Paolo del Brasile. Nel 2018 fonda, insieme al M° Tatiana Belekanic, il Novalma Duo Project, un progetto musicale che trova le sue basi nella rivisitazione dei grandi classici della musica italiana anni 30/40/50 e propone alcune incursioni nella musica del Sud del Mondo. Nel 2019 prende avvio il nuovo progetto Brazilian Notes 4et.

Filippo SCICCHITANO – Diplomato in Contrabbasso, ha conseguito il Primo Livello Accademico in Jazz ed il Diploma Accademico di II Livello in Musica, Scienza e Tecnologia del suono. Numerose le Master di perfezionamento (Alan Caron, Massimo Moriconi, Ares Tavolazzi, Dario Deidda, Paolo Costa, John Pastitucci, Pietro Condorelli, Tino Tracanna, etc…). Svolge attività artistica e collabora con musicisti sia in Italia che in Europa (Phaleg, Taragnawa, Marasa. Fiordaliso, Mingardi, Fasano, Arangara, Hevia, Matt Bianco, Pelu’, Cristicchi, Hevia, Eugenio Bennato, Pietro Condorelli, Rocco e Gianfranco Riccelli, Piero Cusato ed altri). Svolge una intensa attività in studio di registrazione come bassista e contrabbassista

Alessandro BENINCASA – Musicista versatile, ha studiato batteria nella scuola del M° Hirmich (Svizzera). Ha collaborato con artisti come Nada, Malgioglio, Carlotto, Gianmarco e con il Corso Jazz del Conservatorio di Cosenza. Ha partecipato a diversi Jazz Festival (Jazz&Vento, Peperoncino Jazz Festival, Roccella – Teatro dei minimi) ed è attivo in diverse formazioni musicali (dalla bossa al jazz)

Ferruccio MESSINESE – Pianista, direttore, compositore, arrangiatore, ha conseguito numerosi titoli accademici (composizione, pianoforte, jazz, etc…etc…). Vincitore di numerosissimi premi in qualità di compositore e direttore ha al suo attivo numerosi concerti in qualità di direttore e pianista. Ha tenuto corsi inerenti gli ambiti della composizione, della direzione e del jazz, seminari formativi autorizzati dal MIUR (dir. 90/2003, 170/2016) ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni. Docente di ruolo presso la scuola secondaria di primo grado ha insegnato nei conservatori di Rovigo e Vibo valentia.

Nel corso della serata numerosi i brani che saranno eseguiti, tra cui: Desafinado, Chega de Saudade, Summer Samba, Água De Beber , Photograph, Wave, Eu sei que vou te amar.