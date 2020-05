Marijuana nel cassetto della cucina, arrestato nel reggino

CINQUEFRONDI – Nascondeva in casa 115 grammi di marijuana. Un uomo di 46 anni, disoccupato e incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato in un cassetto della cucina la droga contenuta in un sacchetto di cellophane pieno a metà. Inoltre, all’interno di un pacchetto di sigarette è stata trovata un’altra singola dose di due grammi, già confezionata.

L’uomo ha tentato di giustificarsi dicendo che si trattava di sostanze utilizzate a scopo personale. La droga, che è stata sequestrata, sarà sottoposta alle analisi tossicologiche. (ANSA)