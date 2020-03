Mascherine gratuite per tutta la città: l’iniziativa di St Television ed EsseTivù, in collaborazione con Ombrelloni e Teloni Cosentino, a Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – Mascherine protettive in dono a tutta la popolazione. In un momento particolarmente drammatico per tutto il Paese, è questa l’iniziativa promossa da St Television ed EsseTivù, emittenti televisive di Lamezia Terme, in collaborazione con la ditta Ombrelloni e Teloni Cosentino di Anna Dattilo, che ha fermato la produzione di tendaggi per dedicarsi esclusivamente a quella di mascherine da distribuire alla città, il comando della Polizia Locale e il sindaco Paolo Mascaro. Le mascherine (250 al giorno fino ad esaurimento materiale) verranno consegnate a domicilio, a partire da sabato, solo ed esclusivamente dalla Polizia Locale attraverso alcune associazioni lametine. È possibile richiederle soltanto per via telefonica ai numeri 0968207820 – 0968207812 (Comando della Polizia Municipale). Vietato recarsi al Comando e rivolgersi alla ditta Ombrelloni e Teloni Cosentino e alle redazioni di St Television ed EsseTivù.

“A seguito dei comunicati stampa che sono stati pubblicati nella mattinata odierna – specifica la Polizia Locale – circa la distribuzione di mascherine da parte della Polizia Locale di Lamezia Terme, si rende necessario puntualizzare quanto segue:

La Polizia Locale non procede alla distribuzione di nessuna mascherina ma l’attività di

consegna, in base alle disponibilità essendo di produzione artigianale, sarà gestita attraverso il COC (Centro Operativo Comunale ) non appena si avrà disponibilità delle predette mascherine.

A tal fine, da sabato 21 marzo 2020 – dalle ore 09:00 alle ore 10:30, sarà attivo il numero

0968/207820 al quale risponderà un operatore del C.O.C., che previa acquisizione dei dati del richiedente, provvederà a segnalare il tutto alle associazioni di volontariato che si sono rese disponibili a farle pervenire ai richiedenti.

Tanto si rappresenta – concludono – rivolgendo l’invito a non uscire di casa se non per le ragioni

eccezionali rappresentate nei DPCM dell’ 8 e del 9 Marzo aventi ad oggetto misure urgenti

per il contenimento del virus COVID-19”.