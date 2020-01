Master in Criminologia e Scienze Forensi a Lamezia

Continua il successo di “FormAzione Promethes” che si sposta in tutta Italia per creare un nuovo modo di fare e pensare la formazione. Fra i suoi progetti, Il Master di specializzazione in CRIMINOLOGIA E SCIENZE FORENSI riconosciuto dal MIUR, darà la possibilità di apprendere e mettere in campo strumenti per prevenire il disagio, diminuire la devianza e riabilitare.

Criminologia e criminalistica, analisi del comportamento, medicina legale, giornalismo investigativo, grafologia, indagine investigativa, balistica, scena del crimine fra le materie dei moduli che si affronteranno in aula attraverso laboratori pratici e simulate.

Lo chiediamo alla dott.ssa Graziella Mazza, Psicoterapeuta, esperta di analisi del comportamento e Presidente del Master e dell’Ente: “Criminologia e Scienze Forensi è una novità assoluta perché sovverte le regole della formazione. Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna si troveranno in aula, in diretta, insieme ai corsisti che vengono da ogni parte della Calabria! Le nuove tecnologie accorciano le distanze e permettono di raggiungere importanti obiettivi, assurdi per molti, possibili per FormAzione Promethes a cui piacciono le sfide e novità.” E a proposito di sfide il dott. Sergio Caruso, professore all’interno delle più prestigiose scuole ed università italiane, aggiunge: “A me piace raccogliere le sfide quando ne comprendo la potenza e l’utilità sociale; questo mi ha spinto ad esserci sempre, da ormai sei anni, nei progetti legati all’analisi del crimine e alle forme di recupero della devianza. D’altronde non poteva essere diverso, considerato la mia formazione di pedagogista-psicologo-criminologo. La squadra è composta da professionisti di calibro nazionale ed internazionale e il professore Francesco Bruno, padre della criminologia in Italia, è sempre al nostro fianco ad incoraggiare i successi. Insieme a noi i professionisti del SAPPE, il sindacato polizia penitenziaria che contribuisce a diffondere il ruolo di questa delicatissima professione nelle sue multi sfaccettature, il Rotaract di Palmi, OIDA Napoli, Scuola riconosciuta dal MIUR che potenzia la qualità del Master dal punto di vista curriculare.” E a proposito di partner, fra gli ideatori progettuali e formatori il dott. Antonio Molinaro: “Da commercialista Olistico, sono pronto a sottoscrivere che è questa l’energia giusta per muovere e smuovere la Calabria. Un movimento sano volto a far crescere i singoli e la società. Quest’anno vari professionisti e laureandi di Italia avranno modo di confrontarsi, di capire come si lavora nelle varie realtà e come si può veramente fare gruppo per creare un movimento formativo che sia pratico e attuabile sul campo. Proprio per questo da anni i nostri Master prevedono un intero seminario dedicato alla progettazione e rinnovamento della propria professione. Quanti psicologi, assistenti sociali, educatori, avvocati, perfino medici, oggi non trovano una collocazione professionale? Come si può fare impresa dopo aver conseguito un Master? Come si può diventare imprenditori di se stessi sulla base delle proprie passioni? Noi li aiutiamo anche a fare questo, a pensare il Master come un investimento per il proprio futuro lavorativo! Non serve altro che informarsi sui social o direttamente al 389.4817204, perché a Lamezia Terme, a due minuti dall’aeroporto e dalla stazione centrale, tra pochi giorni aprirà il Master in Criminologia e Scienze Forensi.