Medico Asp Cosenza colpisce infermiere con portiera auto

COSENZA – Un medico dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, P. R, ha colpito un infermiere con lo sportello della propria automobile, lasciandolo a terra ferito.

Il fatto è accaduto ier davanti gli uffici del dipartimento Igiene e prevenzione. La vittima è un infermerie capo della task forse per l’emergenza coronavirus che stava uscendo per andare in ospedale a ritirare alcuni referti di test sierologici. Il medico è stato successivamente rintracciato dai carabinieri mentre passeggiava su Corso Mazzini e la sua posizione è al vaglio della magistratura. L’uomo non è nuovo ad episodi simili.

Il 3 aprile scorso, nell’ospedale di Cetraro, rivolgendosi ad alcuni infermieri che lamentavano la carenza di misure di protezione, disse loro: “siete qui solo per rubare lo stipendio, non siete infermieri”. Il 20 maggio, invece, dopo avere tentato di investire con la moto alcuni colleghi davanti la sede dell’Asp era andato negli uffici lanciando documenti e inveendo contro i propri superiori e le persone presenti.