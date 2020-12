Migranti: in barca a vela al largo di Crotone, arrivati in 32

CROTONE – Un’imbarcazione a vela con trentadue migranti a bordo è stata avvistata al largo dello Ionio e scortata al porto di Crotone da tre unità navali della Guardia di finanza. Il natante, dopo una prima segnalazione ad una quarantina di miglia dalle acque territoriali italiane, è stato avvicinato da due unità del Roan di Vibo Valentia e da una pattuglia d’altura del Gruppo aeronavale di Messina. A bordo del bialbero di circa 15 metri, i finanzieri hanno trovato, nascosti sottocoperta, i migranti tra i quali una donna e due minori, di nazionalità iraniana e irachena. Al timone c’erano i presunti scafisti, tre cittadini di nazionalità moldava.

La barca a vela è stata accompagnata in porto dove, a tarda sera, con l’aiuto delle autorità e degli enti preposti, si è proceduto alle operazioni di identificazione e di assistenza sanitaria dei migranti. Al momento dell’intercettazione la barca a vela stava navigando senza alcun problema apparente e le persone a bordo, non visibili all’esterno, sono state scoperte solo quando i militari sono entrati sottocoperta.

I presunti scafisti sono stati messi a disposizione delle autorità mentre l’imbarcazione è stata sequestrata e i migranti condotti nelle strutture di accoglienza per gli adempimenti del caso, in particolare la profilassi sanitaria anticovid.