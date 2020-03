Minacce di morte al Sindaco di Corigliano Rossano: il comunicato di Avviso Pubblico

CORIGLIANO – ROSSANO – Nei giorni scorsi il Sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha ricevuto pesanti minacce di morte attraverso un post pubblicato sulla sua bacheca di Facebook, scritto da un pregiudicato della zona, successivamente cancellato. Il Sindaco ha immediatamente denunciato questo vile gesto.

“Esprimiamo la piena solidarietà e vicinanza al sindaco Stasi, alla sua amministrazione e a tutta la sua comunità – ha dichiarato la Vicepresidente di Avviso Pubblico, Maria Antonietta Sacco, consigliera del Comune di Carlopoli –. Il linguaggio d’odio che aleggia nel Paese e, soprattutto sui social, è da condannare senza tentennamenti, perché rappresenta un chiaro segnale di violenza e di istigazione alla violenza e come tale va punito severamente. Dai dati che emergono nel nostro rapporto del 2019 Amministratori sotto tiro, che sarà ufficialmente presentato nel mese di marzo, si delinea una realtà molto preoccupante, che vede il continuo diffondersi ed il proliferare di atti intimidatori, posti in essere con estrema facilità e disinvoltura, mettendo a rischio non solo la persona direttamente colpita, ma l’intero sistema democratico a cui appartiene”.

“Il nostro auspicio – ha concluso la Vicepresidente Sacco – è che la Politica ritorni ad essere strumento di dialogo e di confronto tra gli amministratori ed i cittadini, per perseguire e costruire insieme il Bene Comune. Confidiamo pertanto nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della magistratura e nel sostegno della cittadinanza, affinché gli amministratori onesti possano garantire, in piena serenità, il buon governo della Cosa Pubblica.”