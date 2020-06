Montepaone: nascondeva lo stupefacente nella chitarra, arrestato 42enne

Montepaone – Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato e della Stazione di Gasperina, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne, già gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i militari, avendo notato un sospetto via vai nei pressi dell’abitazione dello stesso, lo hanno sottoposto a perquisizione domiciliare, rinvenendo due involucri contenenti 30 grammi di marijuana, occultati, rispettivamente, dietro il televisore del soggiorno e all’interno di una chitarra, appesa nell’ingresso dell’immobile.

Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito.

Il prevenuto, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno, è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.