Morte Chiarella, il cordoglio di Domenico Furgiuele

LAMEZIA TERME – “Esprimo profondo dispiacere per la morte di Egidio Chiarella, una persona perbene che ha fatto del riscatto di Lamezia un motivo di vita politica.

La passione civile che ne ha contraddistinto l’agire nella vita pubblica rimarrà nella coscienza collettiva della nostra città.

Allo stesso modo l’impegno profuso per i più deboli nella civica assise e nella massima Assemblea Regionale, dove in un arco di 3 legislature si è distinto per la qualità della sua proposta legislativa, per quel saper volare alto rispetto agli inutili steccati che sovente la politica impone. Alla famiglia le mie più vive condoglianze”.

Domenico Furgiuele