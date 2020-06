Musica: anche in Calabria tappa del “Retourn” di Mondonero

CATANZARO – Farà tappa anche in Calabria “Retourn”, il giro d’Italia a ritmo di musica e solidarietà, promosso dalla web radio Mondonero. Dieci tappe in giro per lo Stivale, da Nord a Sud, con un furgone allestito a studio mobile per raccontare le realtà musicali della nostra penisola e i loro protagonisti. Da Milano passando per Roma fino a Palermo dopo avere toccato anche la Calabria con una costante: ogni sosta sarà caratterizzata da musica Live, trasmessa in streaming sui canali di Mondonero. E sarà, anche, occasione per raccogliere fondi a favore delle città ospitanti.

Il tour nazionale si concluderà con la donazione del furgone ad una realtà impegnata nell’ambito del Terzo Settore.

“Siamo una community – spiegano gli animatori dell’iniziativa che coniuga musica e solidarietà – prima di essere una web radio. Il nostro primo scopo è scoprire nuovi artisti e dare spazio alle realtà emergenti. Con questo progetto vogliamo provare a dare nuova dignità e valore alle realtà che operano sul territorio nazionale offrendo il nostro piccolo contributo a chi è stato particolarmente colpito dalla pandemia” (ANSA).