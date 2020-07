Musica, Klaus Davi su scomparsa Joe Porcaro: “San Luca è in lutto”

SAN LUCA – “Una gravissima perdita, San Luca è in lutto”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca, luogo da cui ha origine il noto batterista jazz e padre dei fondatori dei Toto, Joe Porcaro, deceduto pochi giorni fa. Il musicista, infatti, era figlio dell’emigrato calabrese Giuseppe Porcaro, natìo proprio di San Luca. “La famiglia Porcaro – ha aggiunto Davi – è uno dei tanti esempi di quante eccellenze possa produrre la Calabria nel mondo e di quanti figli illustri siano partiti da qui. Joe ha suonato con in piu grandi musicisti americani e ha sempre ricordato nelle sue interviste le sue origini calabresi. Questo gli fa onore. Tutta San Luca è in lutto”.