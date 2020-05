Musica: uscito “The Consequences of the moon”, il nuovo album del M° Danilo Guido

ACRI – È online, su tutte le piattaforme digitali, “The Consequences of the moon”, il nuovo album del M° Danilo Guido, nato dall’incontro musicale tra Guido ed il poliedrico percussionista Leon Vulpitta Pantarei.

Sette composizioni originali che portano l’ascoltatore in un viaggio tra culture diverse creando ampi spazi e suggestioni di mondi lontani, o profondamente interni ai sogni di ognuno di noi.

“Il destino ha fatto si che l’uscita in digitale di “The Consequences of the moon” avvenisse oggi in una fase di rinascita – afferma Danilo Guido – tutto quello che ascolterete non è il risultato di una riproduzione di formule prestabilite e quindi a stampo (dettato dalle leggi di mercato),ma un momento di creatività e di incontro tra due anime e nella più totale libertà espressiva.”

Registrato in presa diretta dal sound engineer Cosimo Guglielmello, il nuovo album del M° Danilo Guido è prodotto dal label manager Roberto Musolino per la NSJ, la grafica ed i videoclip che accompagnano “The Consequences of the moon” sono stati realizzati dal fotografo Denis Mancuso della InsideMe.

BIO M°Danilo Guido

Nasce ad Acri (CS) il 3 Giugno 1982. Sognatore instancabile, innamorato di tutte le forme di arte, musicista all’eterna ricerca di emozioni, Danilo Guido dopo essersi dedicato allo studio del sassofono classico scopre il meraviglioso mondo del jazz. Dai dischi dei più grandi autori coglie l’essenza dell’improvvisazione per poi trasferirla nel suo suono.