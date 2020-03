Nascondeva 42 grammi di marijuana, denunciato imprenditore agricolo a Girifalco

GIRIFALCO – Nella mattinata del 9 marzo, Carabinieri della Compagnia di Girifalco, supportati da unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno perquisito l’azienda agricola di un girifalcese in località Toco. All’interno di uno stabile rurale, i militari hanno rinvenuto 42 grammi circa di marijuana, contenuti in un involucro di cellophane e nascosti in una nicchia ricavata da un muro coperto dalla mobilia. Il titolare dell’impresa, classe 1994, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria catanzarese.