Nascondeva droga in casa, arrestato 25enne a Pizzo

PIZZO – Un controllo di routine sulle strade di Pizzo si è concluso con un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari di Pizzo hanno fermato un marittimo di 25 anni, Danilo Palmieri, residente a Francavilla Angitola ma domiciliato a Pizzo, mentre era a passeggio con il cane. Qualcosa nell’atteggiamento del giovane non ha convinto i carabinieri che hanno deciso di estendere i controlli all’abitazione dove sono stati trovati 200 grammi di marijuana, due panetti di hashish, quattro piantine di cannabis, due bustine in plastica con marijuana essicatta e un bilancino elettronico di precisione intriso di sostanza stupefacente.

Informata la Procura della Repubblica, al termine delle formalità di rito, Palmieri è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.