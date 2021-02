Nascondeva pistola e marijuana nell’orto, arrestato 33enne

RICADI – Aveva nascosto droga, denaro e una pistola clandestina in un cunicolo nell’orto attiguo alla sua abitazione. Un uomo di 33 anni, con precedenti specifici, percettore del reddito di cittadinanza, è stato arrestato a Ricadi dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia. I militari, nel corso di una perquisizione attuata nell’ambito dei servizi di prevenzione della criminalità, attuati in sinergia con le direttive della Procura vibonese, hanno setacciato anche i terreni attigui alla villetta dove l’uomo risiede, ubicata in località Santa Barbara.

In particolare all’interno del nascondiglio sono stati trovati 350 grammi di marijuana conservate in un secchio chiuso, 800 euro in banconote di piccolo taglio e una pistola calibro 6.35 illegalmente detenuta e sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti.