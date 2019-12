‘Ndrangheta, sequestrati 400 milioni di beni a imprenditore nel reggino

REGGIO CALABRIA – Beni per 700 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Dda, a Antonio Ricci, di 43 anni, imprenditore attivo nel settore del gambling. Ricci è coinvolto nell’operazione “Galassia” che nel 2018 porto a 18 arresti per una pluralità di associazioni per delinquere operanti in tutta Italia attive nel settore della raccolta delle scommesse in rapporto con le principali cosche reggine De Stefano-Tegano, Pesce-Bellocco e Piromalli. Il sequestro è stato effettuato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio insieme a personale dello Scico di Roma, con il coordinamento Dda diretta da Giovanni Bombardieri, e riguarda il compendio di società maltesi, conti correnti italiani ed esteri e due trust radicati a Malta. Ricci si era reso irreperibile. Poi è stato rintracciato a Malta dai finanzieri e arrestato dalla locale polizia nell’aprile scorso. Successivamente è stato rimesso in libertà dall’Autorità giudiziaria di Malta.