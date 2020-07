‘Ndrangheta, sequestrati beni per 160mila euro a esponente della cosca Vrenna-Corigliano-Bonaventura

CROTONE – Nella giornata del 2 luglio u.s., personale della Divisione Polizia Anticrimine ha eseguito un provvedimento di sequestro ex articolo 20 della Legge Antimafia, emesso dal Presidente del Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale, il quale ha disposto il sequestro ai fini della confisca dei beni nella disponibilità diretta o indiretta di D. B. A., crotonese, classe 1970, attualmente detenuto per espiazione di condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto organico alla consorteria mafiosa “Vrenna-Corigliano-Bonaventura”, operante in Crotone.

Il Decreto in questione é scaturito da una intensa attività di indagine, consistente in accertamenti patrimoniali operati dal personale della Divisione Polizia Anticrimine della locale Questura.

Il sequestro ha riguardato:

 due unità immobiliari ubicate nella periferia cittadina;

 una autovettura;

 alcuni buoni fruttiferi postali;

 un conto corrente bancario.

Il valore del sequestro è da quantificare in € 160.000,00 circa.