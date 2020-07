‘Ndrangheta, sequestrati beni per un valore di 500mila euro alla cosca Piromalli

REGGIO CALABRIA – Gli Agenti della Polizia di Stato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, in esito di un’attività investigativa di natura patrimoniale coordinata dalla locale Procura della Repubblica – Ufficio Misure di Prevenzione, hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni nei confronti di PISANO Domenico, nato a Polistena il 14.07.1969, ed esponente della cosca di ‘ndrangheta dei “PIROMALLI”, operante nella piana di Gioia Tauro e con rilevanti interessi economici su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, a seguito delle risultanze investigative di natura patrimoniale fornite dalla locale Divisione Anticrimine, ha disposto il decreto di sequestro di un fabbricato di due piani, sito in pieno centro a Gioia Tauro, che formalmente risultava intestato alla moglie del PISANO, ed il cui valore ammonta complessivamente a circa euro 500.000,00.

Il PISANO, in atto agli arresti domiciliari, era stato sottoposto a provvedimento di fermo dalla Squadra Mobile reggina il 05 ottobre 2017 nell’ambito dell’Operazione “METAUROS”, poiché ritenuto responsabile dei delitti di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991.