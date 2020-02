‘Ndrangheta: trovate armi nel vibonese, dovevano servire per omicidio

VIBO VALENTIA – I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di quattro persone coinvolte in due consistenti ritrovamenti di armi risalenti al 2019 ed al 6 febbraio scorso.

Gli arrestati sono Francesco Antonio Pardea, Marco Ferraro e Filippo Di Miceli, già detenuti perché arrestati nel dicembre scorso nell’operazione “Rinascita-Scott” e presunti appartenenti alla cosca “Pardea-Ranisi”, e la moglie di Di Miceli, posta ai domiciliari e della quale non è stata resa nota l’identità.

Le armi al cui ritrovamento si collegano gli arresti, fucili automatici, pistole, munizioni e giubbotti anti-proiettili, dovevano essere utilizzate per uccidere Rosario Pugliese, attualmente latitante e presunto affiliato alla cosca rivale dei “Cassarola”.