Nel giorno di San Valentino su Youtube “Il seme”, nuovo video del Kantiere Kairòs

COSENZA – Nel giorno di San Valentino, patrono degli innamorati, esce su Youtube Il seme, nuovo video della rock band Kantiere Kairòs. Il brano dà il titolo al secondo disco del gruppo di musicisti cosentini, che in questi mesi sta preparando il terzo album. Nel pezzo si condensano varie espressioni d’amore (“respiro luce in ogni istante”, “sento un oceano di pace”, “c’è il sole nelle vene”, “non c’è più inverno né dolore, solo un fiore”), riflesso nella bellezza e nella semplicità dell’unica fonte dell’Amore autentico: Dio.

«In una splendida giornata soleggiata, ci siamo avventurati in un luogo incantevole della nostra Calabria – raccontano –. Non potevamo non filmarlo, consapevoli che il Tuo Amore per l’umanità parte dal mondo che hai creato, attraversa le relazioni autentiche e germoglia in coloro che riconoscono la Tua Presenza nel più profondo e semplice atto dell’esistenza: amare». E la preghiera continua: «Vivere nel Tuo amore significa ritrovarTi nelle relazioni d’Amore. Quelle autentiche, quindi concrete. Ciò non significa che siano facili, che non costino dolore, sacrificio, lacrime. Ma sappiamo che qualsiasi cosa possa mai succedere, il Tuo Amore è un incontrarti nello sguardo di chi mi riconosce, di chi mi ama e amo… da sempre».