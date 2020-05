Non si ferma all’alt dei carabinieri, arrestato 30enne nel reggino

BOVALINO – Prima ha compiuto a bordo della sua auto una serie di manovre pericolose per la sicurezza della circolazione stradale e poi non si è fermato all’alt impostogli da una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia di Locri in servizio nella zona. Un trentenne di Africo è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo avere forzato il posto di blocco dei militari, l’uomo si è dato ad una fuga rocambolesca, inseguito dall’auto di servizio dei carabinieri, andata avanti per 9 chilometri e conclusasi in una via del comune di Bianco dove è stato bloccato.