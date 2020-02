Nuovo furto alla Cooperativa della Comunità Progetto Sud: la solidarietà di Avviso Pubblico

CATANZARO – Una nuova pesante intimidazione, nella notte di domenica, ha coinvolto la Cooperativa della

Comunità Progetto Sud “Le Agricole” che opera a Lamezia Terme. Porte scassate e macchine agricole mancanti: è l’ennesima volta che le cooperative di Progetto Sud sono costrette a subire questi vili gesti.

“Siamo vicini a tutti i lavoratori della cooperativa e a Don Giacomo Panizza, Presidente della

Comunità Progetto Sud, che da decenni tenta di costruire con amore e dedizione segni tangibili di riscatto nella nostra terra – ha dichiarato Maria Antonietta Sacco, Vicepresidente di Avviso Pubblico e consigliera comunale di Carlopoli – Un’opera preziosa, basata sulla volontà ferrea di voler mostrare ai cittadini che è possibile realizzare il cambiamento anche in Calabria, provando a creare opportunità di lavoro, attraverso le risorse del nostro territorio, e tentando di ripristinare una rete di relazioni sane e genuine desiderose di occuparsi del “bene collettivo” e soprattutto delle persone più deboli. A Don

Giacomo, in qualità di uomo di Chiesa e di Presidente lavoratore, e ai componenti della cooperativa “Le Agricole” esprimiamo la nostra solidarietà, con l’auspicio che queste spiacevoli circostanze riescano a sollecitare un moto di indignazione nei lametini e nell’intera popolazione calabrese e riescano a dare una forza rinnovata agli uomini e alle donne della Comunità Progetto Sud per continuare a produrre tanti altri buoni frutti”.