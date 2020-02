“Open”: il 4 marzo i progetti ASOC all’Unical

RENDE – Un’occasione per dare voce ai 27 team calabresi partecipanti a “A Scuola di OpenCoesione”che avranno la possibilità di raccontare la competizione didattica, i dati raccolti e i risultati dei progetti di monitoraggio civico. Questo è Open! l’evento al quale sono attesi circa 700 studenti, in programma il prossimo 4 marzo presso il Centro Congressi – Aula Magna dell’Università della Calabria, che il Dipartimento Programmazione Comunitaria della Regione Calabria ha organizato in collaborazione con il Dipartimento di Economia Finanza e Statistica (DESF) dell’Unical.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana dell’Amministrazione Aperta, sette giorni dedicati su scala nazionale a sviluppare la cultura e la pratica della trasparenza, dell’accountability, della cittadinanza e delle competenze digitali sia nelle amministrazioni pubbliche che nella società. Open!, infatti, è stato declinato dalla Regione Calabria, in coerenza con gli obiettivi della #SAA2020, per valorizzare il percorso innovativo di Asoc volto a rafforzare il controllo sociale sulla spesa dei fondi pubblici e la partecipazione alla vita pubblica dei giovani calabresi.

Una vetrina per il mondo “A Scuola di OpenCoesione” e un significativo momento di confronto sui temi dell’Open Governamen che gli stessi team di ASOC contribuiranno attivamente a realizzare, partecipando alla elaborazione delle infografiche di presentazione dello stato di avanzamento dei progetti e anche all’organizzazione generale dell’evento. A dare il benvenuto agli studenti calabresi saranno i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, del Presidente della Regione Calabria Jole Santelli e dei docenti Unical Massimo Costabile e Angela Costabile.

A seguire, prenderà il via l’Open Talk, la sessione dedicata ai contributi tecnici, con le relazioni dell’Autorità di Gestione del POR Calabria 14/20 Tommaso Calabrò, della Responsabile della comunicazione del POR Calabria FESR FSE 14/2, referente ASOC Calabria, Ivonne Spadafora, della docente di demografia presso il Dipartimento DESF dell’Unical Manuela Stranges e della rappresentane della delegazione di ASOC Nazionale Cristina Di Luca. Sarà poi la volta di Open Speech, il cuore dell’iniziativa, in cui i protagonisti saranno i team calabresi di ASOC1920, che avranno la possibilità di far conoscere il prodotto delle attività di ricerca sin qui realizzate e la rete dei soggetti coinvolti: Amici di ASOC, Edic (Europe Direct), Istat, USR Calabria. I relatori, i docenti, la rete territoriale e i team potranno intrattenersi, al termine dell’evento, all’interno dell’ASOC Room: l’area espositiva adiacente all’Aula Magna ospiterà interviste, match e scambi di idee per dare risalto ai progetti di monitoraggio civico in corso di realizzazione e consolidare le dinamiche di condivisione tra studenti.