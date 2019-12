Operazione Rinascita – Scott, la Concessionaria Paradiso Srl di Lamezia estranea all’ordinanza di sequestro: “Caso di semplice omonimia”

LAMEZIA TERME – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Concessionaria Paradiso Srl di Lamezia Terme in merito all’Operazione “Rinascita – Scott”.

“In riferimento alle notizie apparse sui quotidiani on line sull’operazione “Rinascita – Scott”, si precisa che il sequestro della società Paradiso Srl trattasi di omonimia e che la Concessionaria Paradiso Srl rappresentante dei marchi Mercedes, Smart, Bmw, Mini, Alfa Romeo e Jeep, sita in Lamezia Terme (CZ), è estranea alla suddetta ordinanza di sequestro”.